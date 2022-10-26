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Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Мексике
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24.10.2022

Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию на турнире в Мексике

Казахстанка Анна Данилина вышла в финал парного женского разряда на турнире в Гвадалахаре, Мексика.

В полуфинальной встрече она вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей обыграла лидеров женского парного разряда — чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова — 6:2, 5:7, 10:7.

Благодаря этой победе Данилина выступит на итоговом турнире WTA, который пройдет с 31 октября по 7 ноября в американском Форт-Уэрте, штат Техас.

Она стала второй казахстанкой в истории, кому покорилось это достижение. Ранее на итоговый турнир пробивалась Ярослава Шведова.

Источник: tengrinews.kz

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