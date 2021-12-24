Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanskaya-federaciya-triatlona-chestvovala-luchshih-triatletov-2021-goda
Казахстанская Федерация Триатлона чествовала лучших триатлетов 2021 года
79
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:36

Казахстанская Федерация Триатлона чествовала лучших триатлетов 2021 года

22 декабря в Нур-Султане прошла официальная церемония награждения Казахстанской Федерации Триатлона по итогам 2021 года.

В номинации «Прорыв года — лучший отличившийся спортсмен» была награждена серебряная медалистка Чемпионата Азии на спринтерской дистанции в Чолпон-Ате, абсолютная чемпионка РК по триатлону на суперспринтерской, спринтерской и стандартной дистанциях, а также победительница Кубка TEMIRADAM в категории Pro — Екатерина Шабалина.

«Спортсменом года» во второй раз стал чемпион Азии в спринте 2021 года, абсолютный лидер национального рейтинга, победитель Кубка TEMIRADAM в категории Pro, член национальной сборной Дарын Конысбаев.

«Тренером года» была признана Каролина Гидич, которая на протяжении многих лет воспитывает юных триатлетов Акмолинской области. На континентальном первенстве в Чолпон-Ате воспитанники Гидич завоевали весь подиум почета.

«Стартом года» объявлен III этап Кубка TEMIRADAM, который прошел 11 июля в поселке Бурабай Акмолинской области. Победа в номинации была присуждена по итогам онлайн-голосования на официальном сайте КФТ среди постоянных членов федерации.

В номинации «Федерация года» победу одержала Федерация триатлона города Нур-Султан, которая с момента формирования ведет активную деятельность.

Награду «За выдающиеся достижения и вклад в популяризацию триатлона в Республике Казахстан» вручили Айдыну Рахимбаеву.

Чемпионами страны среди любителей — обладателями Кубка TEMIRADAM 2021 года среди мужчин стали: Рыскул Тлеген, ЕRG team — категория М18–24, Евгений Азарьев, Алматы — категория М25–29, Азат Сембаев, NomadTriClub — категория М30–34, Ернур Жаленов, Ironqazaqstan — категория М35–39, Сергей Прохоров, Ironqazaqstan — категория М40–44, Сергей Бондаренко, Ironqazaqstan — категория М45–49, Дандыбай Алимбаев, NomadTriClub — категория М55–59 и Бакытжан Бектенов, NomadTriClub — категория 60+.

Чествовали чемпионство шести спортсменок: Айна Усенова, NomadTriClub — категория F25–29, Айнур Кумарова, NomadTriClub — категория F30–34, Светлана Дымовских, MironTriathlonteam — категория F35–39, Джамиля Акмолдаева, Ironqazaqstan — категория F40–44, Инна Вишнякова, Ironqazaqstan — категория F45–49 и Татьяна Прилукова, Ironqazaqstan — категория F50–54.

Переходящий Кубок TEMIRADAM был вручен победителю дебютного сезона клубной системы —КФТ клубу Nomad TriClub, который навсегда вписал свое имя в историю казахстанского триатлона, набрав 1645 очков за сезон.

И наконец, был награжден победитель конкурса на лучший слоган КФТ Рысбек Жексембай. Теперь у Казахстанской Федерации Триатлона есть слоган: «Вместе создадим историю!». Вместе с тем, конкурсная комиссия утвердила слоган Кубка TEMIRADAM — «Хороший повод провести время».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #триатлон #нурсултан #награждение #казахстанскаяфедерациятриатлона
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Belavia станет чаще летать в Харьков
764
V этап кубка по зимнему дрифту — Snow Drift Series стартует в Астане
1508
Итальянский фотограф из National Geographic приехал фотографировать Северный Казахстан
3705