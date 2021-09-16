Казахстанка стала трехкратной чемпионкой Азии по джиу-джитсу

В городе Абу-Даби проходит чемпионат Азии по джиу-джитсу Asian Jiu Jitsu Championship 2021. Спортсменка Галина Дуванова завоевала золото и стала таким образом трехкратной чемпионкой Азии.

В первых двух встречах чемпионата Галина одержала уверенную победу над соперниками и вышла в финал. Там столичная спортсменка стала сильнее своей соперницы из ОАЭ.

Спортсмены Ислам Мамилов и Нуржан Батырбеков, тоже выступавшие на чемпионате Азии, не уступили соперникам в весе 69 кг. В финальной встрече они разыграли золото между собой. Ислам Мамилов занял первое место, Нуржан Батырбеков — второе.

Так столичные спортсмены принесли в копилку сборной Казахстана две золотые и одну серебряную медали.



Источник: sports.kz