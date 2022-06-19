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Казахстанка стала «Мисс СНГ-2022»
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Сегодня в 10:50

Казахстанка стала «Мисс СНГ-2022»

Конкурс «Мисс СНГ-2022» состоялся вечером 17 июня в Ереване. Победительницей конкурса стала участница из Казахстана Диана Пиртанова.

Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем месте — эстонка Карина Низинкая.


Конкурс «Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 девушки, победившие на отборочных этапах в своих странах.

В столицу Армении приехали участницы из стран СНГ, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Кубы. Победительницу выбирали члены жюри из 13 стран.

Источник: tengrinews.kz

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