Казахстанка стала «Мисс СНГ-2022»

Конкурс «Мисс СНГ-2022» состоялся вечером 17 июня в Ереване. Победительницей конкурса стала участница из Казахстана Диана Пиртанова.

Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии. На третьем месте — эстонка Карина Низинкая.

Конкурс «Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 девушки, победившие на отборочных этапах в своих странах.

В столицу Армении приехали участницы из стран СНГ, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Кубы. Победительницу выбирали члены жюри из 13 стран.

Источник: tengrinews.kz



