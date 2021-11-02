Казахстанка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу

Представительница Казахстана Анастасия Щекотилова стала абсолютной чемпионкой мира на чемпионате по фитнесу и бодибилдингу, прошедшем в Латвии.

С 17 по 19 октября в столице Латвии Риге прошел чемпионат мира по бодибилдингу IFBB World Fit Model Championships, проводимый под эгидой международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в номинации «Фитнес-модель» стала алматинка Анастасия Щекотилова.

Девушка по образованию экономист, но с 2019 года решила стать фитнес-моделью. Она тренируется под руководством многократной чемпионки Казахстана по бодибилдингу Улпан Нурбековой. Анастасия успела завоевать титул абсолютной чемпионки кубка Казахстана 2021 года, стала чемпионкой Европы, а также двукратной и абсолютной чемпионкой Arnold Classic 2021.

Источник: tengrinews.kz