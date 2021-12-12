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Казахстанка продефилировала в полуфинале на «Мисс Вселенная-2021»
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Сегодня в 10:40

Казахстанка продефилировала в полуфинале на «Мисс Вселенная-2021»

«Мисс Алматы-2021» Азиза Токашова продефилировала в полуфинале на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021».

В полуфинале традиционно прошли выходы в национальных и вечерних нарядах, а также дефиле в купальнике.


Азиза Токашова с восьми лет занимается народно-эстрадными танцами. Выступала на многих концертах и городских мероприятиях. Сейчас продолжает танцевать как любитель. Кроме того, она принимает активное участие в социально-благотворительных проектах.

Финал 70-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» состоится в ночь с 12 на 13 декабря. В этом году мероприятие проходит в курортном городе Эйлат, в Израиле. Корону победительнице передаст 27-летняя Андреа Меза из Мексики.

Источник: tengrinews.kz

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