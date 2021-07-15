Казахстанка признана лучшим режиссером на кинофестивале в Лондоне

Награду она получила за свой полнометражный фильм «Мариям».
Фильм «Мариям» рассказывает о жене чабана, матери четверых детей, которая после пропажи мужа остается одна на зимовке в степи. Главную роль сыграла Меруерт Сабуссинова, она — прототип главного персонажа. Именно ее историей вдохновилась создатель ленты Шарипа Уразбаева. Меруерт живет в отдаленном ауле с детьми, а ее муж вместе с родственником в один обычный день отправился на работу и пропал без вести. История потрясла Шарипу, и она решила снять фильм.
Лента уже была показана зрителям кинофестивалей в Локарно, Торонто, Пусане, а также в Турции и Испании.
Сейчас Шарипа Уразбаева заканчивает работу над новой картиной, съемки уже завершились, идет процесс постпродакшна.
Источник: tengrinews.kz