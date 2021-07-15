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Казахстанка признана лучшим режиссером на кинофестивале в Лондоне
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Сегодня в 10:25

Казахстанка признана лучшим режиссером на кинофестивале в Лондоне

Шарипа Уразбаева завоевала награду как лучший женский режиссер на 22-м международном кинофестивале Rainbow Film Festival в Лондоне.
Награду она получила за свой полнометражный фильм «Мариям».

Фильм «Мариям» рассказывает о жене чабана, матери четверых детей, которая после пропажи мужа остается одна на зимовке в степи. Главную роль сыграла Меруерт Сабуссинова, она — прототип главного персонажа. Именно ее историей вдохновилась создатель ленты Шарипа Уразбаева. Меруерт живет в отдаленном ауле с детьми, а ее муж вместе с родственником в один обычный день отправился на работу и пропал без вести. История потрясла Шарипу, и она решила снять фильм.

Лента уже была показана зрителям кинофестивалей в Локарно, Торонто, Пусане, а также в Турции и Испании.
Сейчас Шарипа Уразбаева заканчивает работу над новой картиной, съемки уже завершились, идет процесс постпродакшна.

Источник: tengrinews.kz

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