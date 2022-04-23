Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanka-predstavit-stranu-na-miss-elite-2022
Казахстанка представит страну на Miss Elite 2022
43
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:20

Казахстанка представит страну на Miss Elite 2022

Лаура Мухтар из Алматы представит Казахстан на международном конкурсе красоты Miss Elite 2022, который пройдет в Египте с 3 по 11 июня.


Miss Elite является международным конкурсом красоты, который занимает первое место на Ближнем Востоке и в Африке и считается одним из самых престижных в мире.

Во время финала будут выступать известные в арабском мире исполнители. В составе жюри заявлены популярные актеры, модели, фотографы и деятели шоу-бизнеса. В этом году примут участие девушки из 37 стран.

Проголосовать можно на сайте Miss Elite.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #египет #африка #ближнийвосток #конкурскрасоты
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
HBO открыл бесплатный доступ к своим сериалам и фильмам
838
Зарегистрироваться по месту жительства можно будет через egov.kz уже в 2018 году
1882
YouTube начал скрывать дизлайки
1236
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.