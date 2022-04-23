Казахстанка представит страну на Miss Elite 2022

Лаура Мухтар из Алматы представит Казахстан на международном конкурсе красоты Miss Elite 2022, который пройдет в Египте с 3 по 11 июня.

Miss Elite является международным конкурсом красоты, который занимает первое место на Ближнем Востоке и в Африке и считается одним из самых престижных в мире.

Во время финала будут выступать известные в арабском мире исполнители. В составе жюри заявлены популярные актеры, модели, фотографы и деятели шоу-бизнеса. В этом году примут участие девушки из 37 стран.

Проголосовать можно на сайте Miss Elite.

Источник: tengrinews.kz