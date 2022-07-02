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Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022
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Сегодня в 10:21

Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022

Санжар Хамитов из Интеллектуальной школы Актобе впервые в истории Казахстана завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO-2022. Он cтaл aбcoлютным пoбeдитeлeм cpeди участников старшей лиги 16-19 лет.

Олимпиада состояла из трех туров: письменного, мультимедийного, полевого. И во всех турах Санжар показал высокие результаты. Также из всех участников его выделял высокий уровень знания английского языка.

Теперь Санжару Хамитову предстоит участие на Международных олимпиадах ІGeO и IESO.

Источник: zakon.kz

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