Казахстанец завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO – 2022

Санжар Хамитов из Интеллектуальной школы Актобе впервые в истории Казахстана завоевал золотую медаль Европейской олимпиады по географии ЕGеO-2022. Он cтaл aбcoлютным пoбeдитeлeм cpeди участников старшей лиги 16-19 лет.

Олимпиада состояла из трех туров: письменного, мультимедийного, полевого. И во всех турах Санжар показал высокие результаты. Также из всех участников его выделял высокий уровень знания английского языка.

Теперь Санжару Хамитову предстоит участие на Международных олимпиадах ІGeO и IESO.

Источник: zakon.kz