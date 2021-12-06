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Казахстанец завоевал медаль чемпионата мира по брейкингу
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Сегодня в 10:19

Казахстанец завоевал медаль чемпионата мира по брейкингу

В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года в Париже состоялся чемпионат мира по брейкингу, проведенный Международной федерацией танцевального спорта WDSF, где приняли участие казахстанские танцоры Анарбекұлы Даулет, Аубакирова Диляра, Закиров Амир и Усманова Ирина.

Уроженец Петропавловска Амир Закиров прошел отбор среди более чем 100 участников, одолев представителей Словакии, США и Франции. В заключительной части чемпионата Амир схлестнулся с канадцем Phil Wizard, уступив тому в полуфинале. Однако уже в следующем баттле парень показал мастерство и завоевал бронзовую медаль, победив Luan San из Бразилии.

Источник: zakon.kz

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