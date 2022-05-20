Казахстанец вышел в полуфинал теннисного турнира в Лионе

Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши одержал победу над бельгийским дуэтом Сандер Жилле — Йоран Флиген. Встреча, которая продлилась один час и 25 минут, завершилась победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6.

За время матча пара Недовесова исполнила три подачи навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Благодаря этой победе Недовесов и Куреши вышли в полуфинал грунтового турнира.

Источник: sports.kz