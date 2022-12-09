Казахстанец впервые в истории вошел в список призеров ЧМ-2022 по настольному теннису

Карагандинец Алан Курмангалиев вместе с Ханой Года из Египта вышли в полуфинал смешанного разряда и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

В Тунисе стартовал 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису. Казахстанец Алан Курмангалиев пробился в полуфинал смешанного разряда. Он стал первым казахстанцем в истории, который примерит медаль мирового первенства.