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Казахстанец впервые в истории вошел в список призеров ЧМ-2022 по настольному теннису
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Сегодня в 09:28

Казахстанец впервые в истории вошел в список призеров ЧМ-2022 по настольному теннису

В Тунисе стартовал 19-й юношеский чемпионат мира по настольному теннису. Казахстанец Алан Курмангалиев пробился в полуфинал смешанного разряда. Он стал первым казахстанцем в истории, который примерит медаль мирового первенства.

Карагандинец Алан Курмангалиев вместе с Ханой Года из Египта вышли в полуфинал смешанного разряда и уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.
Источник: zakon.kz

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