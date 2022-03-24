Казахстанец возглавляет теннисный рейтинг в Европе

Организация Tennis Europe опубликовала обновленный рейтинг к Junior Masters, который пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло. Юный казахстанец Зангар Нурланулы удерживает лидерство в рейтинге на протяжении 20 недель.





Среди игроков до 14 лет юная звезда казахстанского тенниса продолжает занимать первое место. В активе Зангара — 505 очков. В топ-150 также вошли Дамир Жалгасбай (38 место) и Даниэль Тазабеков (129 место).

Junior Masters — крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса, по восемь лучших юношей и девушек.

Источник: tengrinews.kz