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Казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса по подтягиванию
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Сегодня в 10:47

Казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса по подтягиванию

19-летний уроженец города Шахтинска Руслан Фатахов установил пять новых рекордов по подтягиваниям с отягощением и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Заявки в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «подтягивания с дополнительным весом» Руслан подал в октябре прошлого года. Он решил побить все семь рекордов в указанной номинации. В апреле этого года он зафиксировал их в присутствии двух тренеров и при помощи фото- и видеосъемки. Отправив видеоролик и необходимые документы, Руслан ждал ответа около полугода.

Недавно ему пришло подтверждение, что он побил пять рекордов:

— 20 подтягиваний в минуту с собственным весом + 45 килограммов

— 31 подтягивание в минуту с собственным весом + 27 килограммов

— 39 подтягиваний в минуту с собственным весом + 18 килограммов

— 29 подтягиваний в минуту с обратным хватом с собственным весом + 27 килограммов

— 35 подтягиваний обратным хватом в минуту с собственным весом + 18 килограммов.

Источник: tengrinews.kz

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