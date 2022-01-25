Казахстанец установил мировой рекорд по подтягиваниям на турнике

Чемпионат мира по подтягиваниям прошел 23 января в столице Финляндии — Хельсинки. Участниками стали свыше 200 атлетов более чем из 20 стран мира. Борьба проходила в шести весовых категориях. Общий призовой фонд составил 10 000 евро.

Казахстан представил Ильдар Ягьяев из Актау, который выступал в весовой категории до 70 килограммов. Он осилил первый подготовительный вес 90 килограммов. После ему удалось подтянуться с весом 96,5 килограмма, установив тем самым новый мировой рекорд.

Источник: tengrinews.kz