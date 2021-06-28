Казахстанец Шавкат Рахмонов выиграл второй бой в UFC

В рамках турнира UFC Vegas 30, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 26-летний Рахмонов встречался с 39-летним бразильцем Мишелом Празересом (26-3). Поединок был рассчитан на три раунда.

Первую пятиминутку бойцы начали с разведки и обменялись ударами в стойке. После этого Празерес попытался пройти в ноги, но Рахмонов удачно заблокировал его и перевел в тейкдаун.

Второй раунд казахстанец начал с «вертушки» у и занял центр октагона. В одной из атак ему удалось потрясти бразильца. После этого Рахмонов вновь перевел бразильца на канвас и сумел провести удушающий, вынудив оппонента сдаться.

Для Рахмонова эта победа стала 14-й в карьере в 14 боях. Празерес же потерпел первое досрочное поражение.

Источник: tengrinews.kz