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Казахстанец Шавкат Рахмонов выиграл второй бой в UFC
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Сегодня в 11:09

Казахстанец Шавкат Рахмонов выиграл второй бой в UFC

В рамках турнира UFC Vegas 30, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 26-летний Рахмонов встречался с 39-летним бразильцем Мишелом Празересом (26-3). Поединок был рассчитан на три раунда.

Первую пятиминутку бойцы начали с разведки и обменялись ударами в стойке. После этого Празерес попытался пройти в ноги, но Рахмонов удачно заблокировал его и перевел в тейкдаун.

Второй раунд казахстанец начал с «вертушки» у и занял центр октагона. В одной из атак ему удалось потрясти бразильца. После этого Рахмонов вновь перевел бразильца на канвас и сумел провести удушающий, вынудив оппонента сдаться.

Для Рахмонова эта победа стала 14-й в карьере в 14 боях. Празерес же потерпел первое досрочное поражение.

Источник: tengrinews.kz

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#спорт #сша #победа #ufc #казахстанец
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