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Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Корее
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Сегодня в 11:10

Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Корее

Стартап студента из Казахстана признан лучшим в Южной Корее.

Артур Шин выиграл в конкурсе бизнес-идей, организованном секретариатом Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея». За право реализовать свой проект боролись восемь групп, объединивших порядка 70 человек.

Жюри понравилась идея Артура организовать для беременных женщин полезные наборы. В них вошли витамины, кремы и специальные пояса. За свою идею казахстанец и шесть членов его команды получили около 3500 долларов. Реализовать свой проект в Казахстане победители конкурса намерены через три-четыре года.

Источник: tengrinews.kz

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