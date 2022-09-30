Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Корее

Стартап студента из Казахстана признан лучшим в Южной Корее.

Артур Шин выиграл в конкурсе бизнес-идей, организованном секретариатом Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея». За право реализовать свой проект боролись восемь групп, объединивших порядка 70 человек.

Жюри понравилась идея Артура организовать для беременных женщин полезные наборы. В них вошли витамины, кремы и специальные пояса. За свою идею казахстанец и шесть членов его команды получили около 3500 долларов. Реализовать свой проект в Казахстане победители конкурса намерены через три-четыре года.

Источник: tengrinews.kz



