Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanec-imanbek-zeykenov-vypustil-klip-sovmestno-s-usher-i-marshmello
Казахстанец Иманбек Зейкенов выпустил клип совместно с Usher и Marshmello
86
/
/

Сегодня в 12:00

Казахстанец Иманбек Зейкенов выпустил клип совместно с Usher и Marshmello

Популярный музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов записал трек Too much и выпустил клип совместно с Usher и Marshmello.


Источник: zakon-kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #музыка #клип #imanbek
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Еще 4 столичные улицы станут односторонними
740
Киноконцерт «Лучшая музыка Disney и DreamWorks» в столице
1340
Запускаются разовые дополнительные поезда из Нур-Султана в Алматы
749