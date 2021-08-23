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Казахстанец досрочно нокаутировал 14-кратного чемпиона США
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Сегодня в 11:05

Казахстанец досрочно нокаутировал 14-кратного чемпиона США

На арене Universum Gym в Гамбурге состоялся вечер бокса. В главном поединке вечера казахстанский нокаутер-супертяж, свыше 90,7 кг Жан Кособуцкий вышел против 14-кратного чемпиона США Джоуи Давейко.

На кону в двенадцатираундовом бою в супертяжелом весе стоял пояс чемпиона по версии WBA International, который принадлежал Кособуцкому. Казахстанец одержал досрочную победу — нокаутом во втором раунде.

Это 16-я победа подряд казахстанца на профессиональном ринге. Джоуи Давейко потерпел девятое поражение.

Источник: zakon.kz

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