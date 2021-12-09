Казахстан завоевал «золото» в первый день ЧМ-2021 по тяжелой атлетике

В Ташкенте проходит чемпионат мира-2021 по тяжелой атлетике, на котором выступают и казахстанские спортсмены.

Первым от Казахстана на помост вышел Арли Чонтей, выступающий в весовой категории до 55 килограммов. В итоге он занял первое место, показав сумму в 260 килограммов.

Чемпионат мира в Ташкенте пройдет с 7 по 17 декабря. Всего тяжелоатлеты разыграют двадцать комплектов наград: десять — мужчины, десять — женщины. Сборная Казахстана на нынешнем мировом первенстве представлена пятью спортсменами: Арли Чонтей, Нургиса Адилетулы, Артем Антропов, Карина Кузганбаева, Айзада Муптильда.

Источник: sports.kz