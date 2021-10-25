Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу.

Он прошел с 15 по 24 октября в Италии, городе Лидо-ди-Йезоло. В соревнованиях принимают участие около 1 600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и десять бронзовых медалей.

Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.

Серебряный призер — Азамат Утемисов.

Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.

Источник: tengrinews.kz