Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай досрочно стал обладателем медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире Thailand Open.

Это стало возможным благодаря жеребьевке, по результатам которой Оралбай начнет соревнования сразу с полуфинального поединка. Его соперника по финалу определят Анават Тонгкаток из Таиланда и новозеландский боец Оникс Ли.

Ранее на турнире свои первые бои успешно провели другие отечественные боксеры Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов и Аятулла Такижанов.

Источник: sports.kz