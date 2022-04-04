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Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Таиланде
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Сегодня в 10:27

Казахстан завоевал первую медаль на турнире по боксу в Таиланде

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай досрочно стал обладателем медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире Thailand Open.

Это стало возможным благодаря жеребьевке, по результатам которой Оралбай начнет соревнования сразу с полуфинального поединка. Его соперника по финалу определят Анават Тонгкаток из Таиланда и новозеландский боец Оникс Ли.

Ранее на турнире свои первые бои успешно провели другие отечественные боксеры Сакен Бибосынов, Серик Темиржанов и Аятулла Такижанов.

Источник: sports.kz

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