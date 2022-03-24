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Казахстан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по гребному слалому
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Сегодня в 09:23

Казахстан завоевал 16 медалей на чемпионате Азии по гребному слалому

В Таиланде состоялся чемпионат Азии по гребному слалому на байдарках и каноэ среди взрослых, молодежи и юниоров. Казахстан отметился 16 наградами.

На первую ступень пьедестала поднялись Влада Тараданова, Анастасия Ананьева, Куаныш Еренгаипов, Адиль Аманбаев, Екатерина Таранцева, Виктория Моисеева, а также команда Казахстана в составе Александра Куликова, Куаныша Еренгаипова, Адиля Аманбаева. Также сборная Казахстана трижды стала второй в командных соревнованиях.

В индивидуальных гонках «серебро» в активе Куаныша Еренгаипова, Александра Куликова, Александра Коробова, Екатерины Таранцевой. Анастасия Ананьева также взяла «бронзу».

Источник: sports.kz

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