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Казахстан занял третье место на Азиатской олимпиаде по физике
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Сегодня в 08:45

Казахстан занял третье место на Азиатской олимпиаде по физике

Казахстанские школьники завоевали пять медалей и вошли в тройку лидеров на 22 Азиатской олимпиаде по физике. В копилке сборной одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Казахстан на мировой арене представляли восемь учащихся 10-11 классов из Нур-Султана, Алматы, Павлодара, Атырау и Актобе. Все они являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по физике.

В этом году интеллектуальные соревнования прошли в дистанционном формате c 24 по 31 мая. В них принимали участие представители 27 стран мира, таких как Китай, Малайзия, Румыния, Россия, Сингапур, Саудовская Аравия, Турция, Таиланд, Южная Корея, Кыргызстан.

Победа в Азиатской олимпиаде по физике даст возможность ребятам войти в сборную страны и представлять Казахстан на Международной олимпиаде по физике.

Источник: zakon.kz

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