Казахстан занял 27 место в рейтинге Global Islamic Fintech Index

В рейтинге представлен обзор и размер исламского рынка финансовых технологий в странах Организации исламского сотрудничества. Индекс показывает, какие страны наиболее способствуют росту исламского рынка финансовых технологий и экосистем в своих юрисдикциях.

Казахстан оказался на 27 месте между Египтом (26 место) и Японией (28 место). Первое место заняла Малайзия, второе — Саудовская Аравия, а замыкают тройку лидеров Объединенные Арабские Эмираты.

Стоит отметить, что значительный вклад в развитие индустрии исламского рынка финансовых технологий в Казахстане вносит Хаб МФЦА по исламским финансам и бизнесу, поскольку включает в себя участников из числа исламских банков, компаний по управлению активами, инвестиционных фондов, такафул- и ретакафул-компаний, иных исламских финансовых организаций, а также ведущих международных институтов исламского финансирования.

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