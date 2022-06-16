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Казахстан выиграл третье золото на ЧМ по тяжелой атлетике
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Сегодня в 10:10

Казахстан выиграл третье золото на ЧМ по тяжелой атлетике

Казахстанский штангист Денис Полубояринов выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира в Мексике.

В весовой категории до 81 килограмма он финишировал с победным результатом 323 — 143+180 килограмма. Второе место в этом весе занял итальянец Якопо Фальсинотти — 293 — 132+161, бронза досталась мексиканцу Ианну Баррерасу — 280 — 119+161.


Ранее Казахстану золото принесли Ерасыл Саулебеков и Едиге Емберды. При этом Ерасыл Умаров и Александра Беленко стали бронзовыми медалистами турнира.

Источник: tengrinews.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.