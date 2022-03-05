Казахстан выиграл четыре медали за день на чемпионате Азии по боксу

Казахстанские боксеры успешно стартовали в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане.
Сборную Казахстана представляли пять боксеров, четверо из которых смогли выйти в полуфинал, гарантировав тем самым себе бронзовые медали.
Результаты боев казахстанских боксеров:
63 килограмма. Ахмет Усен — Хариш Саини, победа Усена раздельным решением судей.
80 килограммов. Мадияр Бексултанов — Фируз Раджабов, победа Бексултанова техническим нокаутом в третьем раунде.
50 килограммов. Карина Токубай — Рагад Абушаира, победа Токубай техническим нокаутом в первом раунде.
66 килограммов. Аружан Жанабаева — Таманна, победа Жанабаевой раздельным решением судей
Источник: sports.kz