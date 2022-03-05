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Казахстан выиграл четыре медали за день на чемпионате Азии по боксу
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Сегодня в 09:48

Казахстан выиграл четыре медали за день на чемпионате Азии по боксу

Казахстанские боксеры успешно стартовали в четвертьфинале чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане.

Сборную Казахстана представляли пять боксеров, четверо из которых смогли выйти в полуфинал, гарантировав тем самым себе бронзовые медали.

Результаты боев казахстанских боксеров:

63 килограмма. Ахмет Усен — Хариш Саини, победа Усена раздельным решением судей.

80 килограммов. Мадияр Бексултанов — Фируз Раджабов, победа Бексултанова техническим нокаутом в третьем раунде.

50 килограммов. Карина Токубай — Рагад Абушаира, победа Токубай техническим нокаутом в первом раунде.

66 килограммов. Аружан Жанабаева — Таманна, победа Жанабаевой раздельным решением судей

Источник: sports.kz

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