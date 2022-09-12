Казахстан впервые примет престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty, который с 13 по 18 сентября состоится в алматинском Центре настольного тенниса ADD. Участие в соревнованиях примут 140 атлетов из 28 стран мира. Призовой фонд турнира — 75 000 $.

Участие в турнире примут звезды мирового настольного тенниса, среди которых многократный призер Олимпийских игр и победитель Кубка мира Дмитрий Овчаров, бронзовый призер Олимпийских игр Линь Юньжу, серебряный призер чемпионата мира Маттиас Фальк, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Данг Цю, бронзовый призер чемпионата мира Ан Джэ-хён.

Согласно правилам ITTF и WTT, Казахстан на турнире будут представлять 11 мужчин и 11 женщин, среди которых лидер сборной, участник Олимпийских игр Рио-2016, Токио-2020 и победитель множества международных турниров Кирилл Герасименко, а также многократный призер международных стартов, бронзовый призер юношеского чемпионата Азии Алан Курмангалиев.

Источник: informburo.kz