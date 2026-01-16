Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Казахстан вошел в список 14 лучших направлений мира по версии редакторов международного издания Vogue
Новости Центральной Азии и мира

14.01.2026

Казахстан вошел в список 14 лучших направлений мира по версии редакторов международного издания Vogue

В ежегодной подборке The 14 Best Places Vogue Editors Visited in 2025 команда издания подвела итоги путешествий за год и отметила направления, которые произвели на них наибольшее впечатление. Казахстан выделяется сочетанием природных ландшафтов, аутентичной культуры и городской среды. В эту же подборку вошел и Кыргызстан.

Внимание редакторов привлекли контрасты Алматы: архитектура и современные городские пространства, живописные пейзажи гор Заилийского Алатау, национальная кухня.

Источник: zakon.kz

#казахстан #путешествия #туризм #кыргызстан
