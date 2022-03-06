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Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса
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Сегодня в 10:18

Казахстан в третий раз пробился в финальную стадию Кубка Дэвиса

Сборная досрочно в четырех матчах обыграла Норвегию и обеспечила себе место в финале командного чемпионата мира.

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Решающую победу в матчевом противостоянии принес первый номер страны Александр Бублик, который встречался с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом и обыграл его 6:4, 5:7, 6:4.

Источник: olympic.kz

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