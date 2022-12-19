Казахстан успешно протестировал платформу цифрового тенге

Национальный Банк Казахстана сообщил, что тестирование платформы цифрового тенге завершилось успешно — это была уже вторая фаза пилотного проекта.

Первый этап проводился с июля по декабрь 2021 года — тогда был создан прототип, который помог подтвердить жизнеспособность концепции. Проходивший с января по декабрь 2022 года второй этап уже включал доработку прототипа и его запуск с ограниченным числом участников. Платформа цифрового тенге смогла подтвердить, что основные бизнес-требования технически реализуемы — ее опробовали на себе реальные потребители и торгово-сервисные предприятия.

Цифровой тенге повысит доступность финансовых услуг, допуская возможность расчетов без интернета, появятся новые финансовые продукты, эффективность государственных расходов вырастет, кроме того, упростятся трансграничные расчеты. Готовность использовать официальную цифровую валюту изъявили и потребители.

В рамках третьего этапа проекта с января по декабрь 2023 года предусматривается развитие цифрового тенге для его запуска в промышленную эксплуатацию. Четвертый этап продлится до декабря 2025 года — здесь будет расширяться круг участников и добавится возможность трансграничной эксплуатации.

Источник: 3dnews.ru