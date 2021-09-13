Казахстан сыграет с США в 1/4 финала на шахматной Олимпиаде

Сборная Казахстана сыграет с командой США в четвертьфинале шахматной онлайн-Олимпиады.

Игры этой стадии пройдут 13 сентября. А в других четвертьфинальных матчах встретятся: Украина — Индия, Россия — Венгрия и Китай — Польша.

14 сентября пройдут полуфиналы, а 15-го — финал. Каждая игра плей-офф будет состоять из двух матчей. В случае ничьей будет сыгран блиц-матч.

В основном составе сборной Казахстана играют: Ринат Джумабаев, Денис Махнев, Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Рамазан Жалмаханов и Бибисара Асаубаева.

Капитан команды — международный гроссмейстер Павел Коцур.

Источник: tengrinews.kz