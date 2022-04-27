Казахстан сыграет с США, Нидерландами и Великобританией в финальной части Кубка Дэвиса

В Малаге состоялась жеребьевка группового этапа финала командного чемпионата мира.



Сборная Казахстана попала в группу D, где сыграет в Глазго с хозяевами — Великобританией, а также с США и Нидерландами.

Матчи группового этапа пройдут в итальянской Болонье, немецком Гамбурге, испанской Валенсии и состоятся с 14 по 18 сентября.



В группе А в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе В в Валенсии - Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. А в группе С в Гамбурге — Германия, Франция, Бельгия и Австралия.



Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага. В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды. Победитель будет определен с 23 по 27 ноября.

Источник: ktf.kz