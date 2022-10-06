Казахстан стал страной года на фестивале коммуникаций Red Jolbors

1-2 октября в Алматы состоялся XI центрально-азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors. Его посетило более 450 человек из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана. Red Jolbors включает в себя образовательную программу, а также конкурс лучших коммуникационных и рекламных решений.

На конкурс было подано более 360 работ из стран Центральной Азии и Азербайджана. По результатам события Казахстан стал страной года. Это звание присуждают той стране, участники из агентств и компаний которой набрали наибольшее количество баллов по результатам голосования международного жюри.

Лучшим агентством года было признано Endorphin из Азербайджана. Всего участникам из Казахстана присудили 50 наград, Узбекистана — 24, Азербайджана — 13.

Спикерами лекций, а также панельных дискуссий были представители крупнейших рекламных агентств, а также компаний из Европы, Южной Кореи, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России. Они поделились своим практическим опытом и рассказали о разработке креативных идей, эффективности маркетинговых инструментов, возможностях роста брендов, построении партнерских взаимоотношений, постцифровом дизайне, метавселенных в маркетинге, привлечении многомиллионной аудитории в TikTok. Также одна из основных тем Red Jolbors в 2022 году — создание и развитие ESG-проектов, меняющих к лучшему среду, в которой мы живем.

Кроме того, на мероприятии были организованы три панельных дискуссии. Одна из них была посвящена развитию креативной экономики в странах Центральной Азии.

Генеральный партнер фестиваля — Jusan Bank. Партнеры и друзья фестиваля: Beeline, Tiger, Magnum, BurgerKing, Novotel.