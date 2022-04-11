Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstan-snimaet-ogranicheniya-po-suhoputnoy-granice-s-tremya-stranami
Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с тремя странами
137
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:15

Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с тремя странами

С 11 апреля Казахстан снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #россия #кыргызстан #узбекистан #авиаперелеты
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Virgin Galactic Ричарда Брэнсона разыграет бесплатный полет в космос
1196
SCAT в год своего двадцатилетия дарит подарки казахстанцам
1795
Казахстанец выиграл батл против чемпиона Азии на Beatbox United 2022
575
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.