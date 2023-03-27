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Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче отбора на Евро-2024
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Главный

Сегодня в 09:58

Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче отбора на Евро-2024

В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграла против команды Дании.

С первых минут инициативой владели гости, при этом не включая максимальные скорости, датчане сумели забить до перерыва два гола. Сначала после передачи со своей половины Расмус Хейлунн продавил Сергея Малого и перекинул Игоря Шацкого, а затем он оформил дубль, когда защитники хозяев в сутолоке не смогли вынести мяч из своей штрафной. Казахстанцы создали несколько полумоментов, но серьезной опасности воротам Каспера Шмейхеля не было.

Во второй половине подопечные Магомеда Адиева пытались бить по воротам как представится возможность. Абзал Бейсебеков смог попасть в штангу, а следом по мнению судьи была игра рукой в штрафной гостей и Бактиер Зайнутдинов сократил разрыв, оставалось еще много времени и Асхати Тагыберген дальним выстрелом счет сравнял, а затем Абат Аймбетов сделал счет — 3:2.

Источник: inform.kz

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