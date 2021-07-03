Казахстан поднялся на 33 место в рейтинге Green Future Index

Таким образом, основное внимание в рейтинге уделяется инвестициям стран в возобновляемые источники энергии, инновации и «зеленое» финансирование. В таблице показана взаимосвязь между изучаемыми секторами экономики и дана общая оценка объемов выбросов углерода, развития «зеленого» общества, перехода на возобновляемые источники энергии, экоинноваций и климатической политики.
В итоге Казахстан получил общую оценку в 4,9 балла. Напомним, ранее страна заявила о том, что к 2030 году планируется увеличить долю выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 30 процентов.
Исландия, Дания, Норвегия и Франция входят в пятерку лидеров рейтинга. Последние места в нем на сегодня занимают Алжир, Россия, Иран, Парагвай и Катар.
Полный рейтинг можно посмотреть здесь.
Источник: tengrinews.kz