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Казахстан одержал две победы в матчах квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup
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Сегодня в 09:20

Казахстан одержал две победы в матчах квалификации командного чемпионата мира Billie Jean King Cup

Юлия Путинцева принесла сборной Казахстана первую победу в матче за выход в финальную стадию командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг.

В стартовой матче противостояния Казахстана с Германией, которое проходит в Нур-Султане, Путинцева обыграла экс-первую ракетку мира, чемпионку трех турниров Большого шлема Анжелику Кербер.

Первый сет остался за Кербер — 3:6, но два следующих выиграла Путинцева — 6:3, 6:2 и вывела Казахстан вперед.

В следующей игре на турнире казахстанка Елена Рыбакина встретилась с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд и одержала победу в двух сетах со счетом 6:0 и 6:1. Встреча продлилась один час и 12 минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла восемь очков и шесть геймов подряд.

Источник: ktf.kz

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