Казахстан и Вьетнам установят безвизовый режим

Казахстан и Вьетнам договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.

Заместитель директора Департамента консульской службы МИД Габиден Темирбеков провел переговоры в формате видеоконференции с заместителем директора Консульского департамента Министерства иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Люонг Тан Куаном.

Стороны обозначили возможность дальнейшего укрепления дружественных отношений в консульской сфере и, как один из первых и важных шагов, договорились о подписании межправительственного соглашения об облегчении визового режима для владельцев общегражданских паспортов обеих стран.