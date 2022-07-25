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Казахстан и США объявили конкурс среди ремесленников
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Сегодня в 10:10

Казахстан и США объявили конкурс среди ремесленников

Дипломатическая Миссия США в Республике Казахстан совместно с Kazakh Tourism, НПП «Атамекен» официально объявили о старте конкурса BORN NOMAD POWER AWARDS 2022.

BORN NOMAD POWER AWARDS 2022 — продолжение проекта Born Nomad Power, который призван дать мастерам народно-прикладного искусства, ремесленникам и представителям творческих индустрий возможность заявить о себе.

В этом году конкурс BORN NOMAD POWER AWARD 2022 пройдет по следующим номинациям:

— традиция

— новаторство

— женщина-ремесленник

— молодой талант

— ремесла и цифровой дизайн

— креативная коллаборация.

В жюри конкурса приглашены эксперты и представители организаций из США, Казахстана и других стран, занимающиеся вопросами усиления экономической и социальной роли ремесленников и развитием туризма и креативных индустрий.

В 2022 году Палата предпринимателей из спонсорских средств выделит победителю миллион тенге.

Окончание срока подачи заявок — 15 сентября 2022 года. Финал с объявлением результатов конкурса пройдет в октябре 2022 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Источник: kapital.kz

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