Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstan-i-microsoft-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve
Казахстан и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве
94
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:41

Казахстан и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве

Достигнута договоренность с Microsoft об использовании казахстанскими школами цифровой платформы Office 365 Education.

Также Microsoft проведет мастер-классы для учителей школ по применению STEM в учебном процессе и внесет предложения по обновлению школьных программ по информатике.

Microsoft готова предоставить лучшие практики по трансформации образования на основе методологии Microsoft Education Transformation Framework. А работники сферы образования получат возможность участия в глобальной программе Leaders in Digital Transformation.

Источник: informburo.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #образование #microsoft #учителя #школьники
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
На Бали создают «зеленые зоны» для туристов
1526
Запускается второй набор в программу бизнес-инкубирования Назарбаев Университета ABC ...
1577
Новогодние утренники для детей начнутся с 22 декабря во Дворце мира и согласия
2871
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.