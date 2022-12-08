Казахстан и Microsoft подписали меморандум о сотрудничестве

Достигнута договоренность с Microsoft об использовании казахстанскими школами цифровой платформы Office 365 Education.

Также Microsoft проведет мастер-классы для учителей школ по применению STEM в учебном процессе и внесет предложения по обновлению школьных программ по информатике.

Microsoft готова предоставить лучшие практики по трансформации образования на основе методологии Microsoft Education Transformation Framework. А работники сферы образования получат возможность участия в глобальной программе Leaders in Digital Transformation.

Источник: informburo.kz