Казахстан и Китай возобновляют прямое авиасообщение

Казахстан и Китай возобновят прямое авиасообщение с 1 июля.

В связи с этим вводятся изменения по сдаче ПЦР-тестов.

В течение 48 часов до вылета сдать два ПЦР-теста. Второй ПЦР-тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных посольством и Генконсульством, лабораториях.

В течение 12 часов до вылета сдать дополнительный тест на антиген. Полученный результат теста направлять на проверку посольству или Генконсульству не нужно, его следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс.

При прохождении регистрации на рейс предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «синий код здоровья» и справку с отрицательным результатом теста на антиген.

Пассажиры перед вылетом в Китай должны провести в Казахстане 10 дней на самоизоляции, самостоятельно наблюдать за своим здоровьем и подписать соответствующее гарантийное письмо.