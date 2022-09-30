Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим

Подготовлен проект протокола, которым вносятся изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Катара в части установления безвизового режима.

Для граждан Казахстана действительными являются следующие паспорта: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Республики Казахстан.

Для граждан Государства Катар: дипломатический паспорт, специальный паспорт, общегражданский паспорт.

Владельцы указанных паспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз на период, не превышающий 30 дней в течение периода 90 дней с даты их первого въезда на территорию государства другой стороны.

Источник: zakon.kz