Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstan-i-katar-planiruyut-ustanovit-bezvizovyy-rezhim
Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим
115
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:48

Казахстан и Катар планируют установить безвизовый режим

Подготовлен проект протокола, которым вносятся изменения в соглашение между правительствами Казахстана и Катара в части установления безвизового режима.

Для граждан Казахстана действительными являются следующие паспорта: дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Республики Казахстан.

Для граждан Государства Катар: дипломатический паспорт, специальный паспорт, общегражданский паспорт.

Владельцы указанных паспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз на период, не превышающий 30 дней в течение периода 90 дней с даты их первого въезда на территорию государства другой стороны.

Источник: zakon.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #путешествия #катар #безвизовыйрежим #кудапоехать
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Балеты XXI века на сцене театра «Астана Балет»
977
В прошедшие выходные в Ташкенте впервые состоялся I этап Кубка CATA по триатлону
1059
Boston Dynamics начала продавать умных роботов для склада
746
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.