Казахстан и Белиз планируют отменить визовый режим

Правительства Казахстана и Белиза подготовили проект об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

Соглашение предусматривает, что граждане государств смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней, должны либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, либо получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны.

Соглашение планируется подписать до конца 2022 года руководством внешнеполитических ведомств Казахстана и Белиза.

Источник: zakon.kz