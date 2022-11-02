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KAZAKHSTAN HR-FORUM 2022: Future generation пройдет 16 ноября
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Сегодня в 10:40

KAZAKHSTAN HR-FORUM 2022: Future generation пройдет 16 ноября

Юбилейный X Казахстанский HR-форум — масштабное и значимое мероприятие в сфере управления персоналом страны состоится 16 ноября 2022 года.

Традиционно в рамках ивента состоится награждение в номинации The Best HRD 2022. Лучшие HRD будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В процессе отбора номинантов принимают участие руководители HR-отделов и CEO крупных казахстанских компаний.

Программа форума включает три блока:

Future of organization

Персонал — главная составляющая успеха организаций. Рассмотрим вопросы:

— как строить организации будущего, изобретать новые структуры и эффективно внедрять их в жизнь

— кто такой человек и что важнее — должность или роль

— как HRD управлять изменениями в эпоху неопределенности и выстраивать эффективные HR-модели

— раскроем темы экосистем, ESG и другие.

Future of career

Организации перестали управлять рынком труда, конкуренция за таланты возрастает с каждым днем. Настало время пересмотреть подходы к карьерному пути сотрудников:

— Power Skills: как растить и удерживать лидеров

— Sharing economy: когда сотрудник не только твой

— рекрутинг: новые подходы к карьерному пути и EVP

— мотивация-перезагрузка: что ждет работник и может дать работодатель.

Future of HRD

Роль HRD давно уже вышла за рамки управления персоналом и оказывает непосредственное влияние на развитие бизнеса. Обсудим, как HRD выстроить свою карьеру и найти новые сфера для роста:

— From HRD to CEO

— влияние HRD на эффективность бизнеса

— менеджмент в стиле коучнига: как HRD может развивать топ-менеджмент.

В практическом блоке Case Studies будут представлены кейсы топовых компаний по направлениям: Education/Talent, Digital/Analytics, Motivation/Оценка.

В рамках форума будет организована сессия HR SpeedMentoring, в ходе которой двадцать участников получат возможность задать интересующие вопросы экспертам сферы управления персоналом и получить ключ к решению проблем у менторов.

HR-форум — это отличный шанс установить новые деловые контакты, подчеркнуть статус компании, получить экспертные ответы на многие профессиональные вопросы.

Организаторы мероприятия: Kazakhstan Growth Forum, «Коммеск-Өмір», «Сентрас Коммеск Life».

Регистрация, заявки на номинацию по ссылке.

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#казахстан #мероприятия #форум #hr #рекрутинг
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.