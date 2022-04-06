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Казахстан досрочно получил двух финалистов турнира по боксу в Таиланде
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Сегодня в 09:43

Казахстан досрочно получил двух финалистов турнира по боксу в Таиланде

Сборная Казахстана по боксу уже обеспечила себе участие в двух финальных боях турнира Thailand Open-2022 в Пхукете.

В двух полуфиналах состоится «казахстанское дерби» — таким образом, как минимум два казахстанских боксера точно будет биться за «золото».

В весовой категории до 63 килограммов за выход в финал сразятся Санатали Тольтаев и Султан Мусинов, а в весовой категории до 91 килограмма встретятся Айбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.

Что касается других полуфиналистов в составе сборной Казахстана, то Асланбек Шымбергенов встретится с таиландским боксером Атичаем Фумсапом, а Аятулле Такижанову будет противостоять индиец Сумит.

Источник: sports.kz

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