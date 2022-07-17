Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahskoe-hanstvo-shagaet-po-miru
«Казахское ханство» шагает по миру
640
Главная
/
Возможности
/
Новости

15.07.2022

«Казахское ханство» шагает по миру

Компания ORYX приобрела права дистрибуции исторических фильмов «Алмазный меч» и «Золотой трон» на территории стран MENA — Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия , Сирия, Тунис и Йемен.

До этого права на дистрибуцию приобрели компании из Турции, Китая, Южной Кореи и Монголии.

Проекты были сняты киностудией «Казахфильм» при совместном производстве с компанией Сentaurus Rustem Abdrashev production по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Историческая кинодилогия снята по мотивам романа Ильяса Есенберлина «Заговоренный меч» и повествует о создании Казахского ханства в XV веке под предводительством султанов Керея и Жанибека, о становлении казахской государственности и суровых испытаниях на этом пути.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанскоекино #африка #фильм #прокат #ближнийвосток
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Азербайджане стартует интеллектуальный проект OnlayNHN
970
Фестиваль FourЭ в Алматы
1968
Subaru представила свой первый серийный электрокар
762
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.