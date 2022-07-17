«Казахское ханство» шагает по миру

Компания ORYX приобрела права дистрибуции исторических фильмов «Алмазный меч» и «Золотой трон» на территории стран MENA — Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия , Сирия, Тунис и Йемен.

До этого права на дистрибуцию приобрели компании из Турции, Китая, Южной Кореи и Монголии.

Проекты были сняты киностудией «Казахфильм» при совместном производстве с компанией Сentaurus Rustem Abdrashev production по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Историческая кинодилогия снята по мотивам романа Ильяса Есенберлина «Заговоренный меч» и повествует о создании Казахского ханства в XV веке под предводительством султанов Керея и Жанибека, о становлении казахской государственности и суровых испытаниях на этом пути.