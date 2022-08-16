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«Казахский Роналдиньо» выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу
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Сегодня в 09:45

«Казахский Роналдиньо» выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу

Казахстанец Айболат Кубашев выиграл серебро на чемпионате мира по футбольному фристайлу в Праге.



Турнир Super Ball World Open проходил в столице Чехии с 8 по 15 августа. В соревнованиях приняли участие 250 фристайлистов из 47 стран. Спортсмены состязались в трех категориях: высшая, средняя и начинающая. Единственный представитель из Казахстана Айболат Кубашев показал мастерство в средней, где он уступил лишь в финале участнику из Финляндии.

В прошлом Кубашев становился призером международных и республиканских турниров по футбольному фристайлу.

Источник: tengrinews.kz

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