«Казахский Роналдиньо» выиграл серебро на чемпионате мира по фристайлу

Казахстанец Айболат Кубашев выиграл серебро на чемпионате мира по футбольному фристайлу в Праге.

Турнир Super Ball World Open проходил в столице Чехии с 8 по 15 августа. В соревнованиях приняли участие 250 фристайлистов из 47 стран. Спортсмены состязались в трех категориях: высшая, средняя и начинающая. Единственный представитель из Казахстана Айболат Кубашев показал мастерство в средней, где он уступил лишь в финале участнику из Финляндии.



В прошлом Кубашев становился призером международных и республиканских турниров по футбольному фристайлу.

Источник: tengrinews.kz