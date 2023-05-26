Казахи в Японии, интервью с Али Окаповым и сериалы от Netflix: что нового вышло в мае

«Плейлист волонтера»

Штапич рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.







«Американец китайского происхождения»