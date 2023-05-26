Казахи в Японии, интервью с Али Окаповым и сериалы от Netflix: что нового вышло в мае

Собрали для вас новые YouTube-выпуски, книги, сериалы и премьеры фильмов, которые вышли в мае. Смотрите, если ищете, чем заняться в выходные.
YouTube
24 вопроса к CEO платежной системы OSON
WEproject знакомит зрителей с CEO платежной системы OSON Фарходом Махмудовым. Задали 24 вопроса основателю, лидеру и вдохновителю международной платежной системы. Узнаем что такое OSON, каким должен быть сотрудник платежной системы, какими качествами необходимо обладать топ менеджеру, что важнее системность или креативность.
Как Казахи живут в Японии? Как работает ЧатGPT для отношений? Творчество и недвижимость в Японии
Что казахи знают о жизни в Японии, чем они занимаются и как добиваются своих целей, сколько стоит аренда квартиры в Японии и почему приложение для знакомства не выгодно для бизнеса. Новые выпуск Рус Либирри о жизни в Японии.
По домам 12: дом Дархана Жолшыбекова и Daricorn за 300 миллионов тенге
В двенадцатом выпуске «По домам» зрители смогут увидеть дом семейной пары блогеров Дархана и Дариги, более известной как Daricorn. Пара приобрела свой дом за 300 миллионов тенге.
Герой кулачных боев / Самат Кыргыз Абдырахманов и Адилет Ногойбаев / Зamandas
Самат родился в Кыргызстане, но, когда он был маленький, его родители переехали в Тюменскую область, где он учился в школе бокса. В новом выпуске подкаста он рассказал про постепенный переход от кулачных боев к профессиональному боксу, реванш с Джуаряном и не только.
Алмас Жали об отчислении с NU, съемках фильмов, подгузниках и направлениях Brave |101 другШаекина№28
В новом выпуске подкаста Алмас Жали — молодой, перспективный и амбициозный бизнесмен, предприниматель, продюсер.
В выпуске Алмас рассказал про свой путь в бизнесе и продюсировании.
АЛИ ОКАПОВ: О жене Ақерке, отцовстве, хейте, потере голоса и НОВОМ АЛЬБОМЕ
В интервью певец и композитор Али Окапов рассказывает о творческом кризисе и потере голоса, влиянии хейтеров и критики на его семью и решении наконец рассекретить личную жизнь.
Самый БОЛЬШОЙ ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ за $100 МЛН — 25 Гектар Швейного Производства в г. Ош
Выпуск об огромном городе-кластере швейных цехов на 25 гектар, который открыли в городе Ош в Кыргызстане.
Ташкент — Узбекистан — часть 2 | Жизнь других | 14.05.2023
В новом выпуске «Жизнь Других» — жизнь в Ташкенте. Ведущая говорит про факты и стереотипы об Узбекистане, транспорт в Ташкенте, местное образование и многое другое.
Сериалы
Сюжет сериала развивается вокруг бывших агентов ЦРУ и ФБР Говарде Ханте и Гордоне Линди, которые в 1972 году по заказу президента Ричарда Никсона разрабатывают план и проникают в штаб — квартиру Демократической партии США.
В недалеком будущем выжившие 10 тысяч человек живут в огромном бункере глубиной в 144 этажа. Люди верят, что мир мертв, воздух снаружи отравлен и выходить на поверхность смертельно опасно.
Штапич рано обзавелся семьей и также стремительно ее лишился, успел поставить крест на карьере и уже в 25 лет остался не у дел. Оказавшись в поисково-спасательном отряде, он получает возможность реализовать себя в новой профессиональной среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.
«Американец китайского происхождения»
В центре сюжета — Цзынь Ван, обычный подросток, пытающийся выжить в стенах старшей школы. Ситуацию затрудняет различие между кругами общения в семье и за пределами дома.
Захватывающий проект, рассказывающий о жизни монахини Симоны. Сестра вступила в нелегкую борьбу с ультрасовременным искусственным интеллектом по имени Миссис Дэвис, желающим поработить людскую расу.
Сериал «Фубар» поведает об отце и дочери, работающих на ЦРУ и тщательно скрывших друг друга этот факт. Пока отцу и дочери не пришлось работать вместе.
Джон Вейр — частный агент разведки, который попал в мир корпоративного шпионажа. Кроме того, герой умудрился попасть в ловушку: его обвинили в убийстве.
В антиутопическом будущем, опустошенном загрязнением воздуха, выживание человечества зависит от Черных рыцарей, непохожих на обычных курьеров.
«Маленький огонек» / A Small Light
Сериал посвящен невероятной истории голландки Мип Гис, скрывавшей в годы Второй мировой войны еврейскую девочку Анну Франк и ее семью от нацистов.
«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»
Сериал от Netflix для любителей «Бриджертонов». История молодой королевы Шарлотты и ее любви с королем Георгом.
Фильмы
Знаменитый мастер боевых искусств и его верный скакун врываются в мир, где любая уличная драка заслуживает TikTok.
Питер Квилл никак не может смириться с потерей Гаморы и теперь вместе со Стражами Галактики вынужден отправиться на очередную миссию по защите Вселенной. В этом фильме подробно раскрывается история Ракеты.
Доминик Торетто и его семья вступт в масштабное противостояние со зловещим Данте, которого исполнил Джейсон Момоа. Тот мстит за смерть отца.
Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает — мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город.
Книги
«Дьявол носит черный», Л. Дж. Шэн
У Мэдисон Голдблум идеальная жизнь. Успешная карьера в мире моды, шикарная квартира в Нью-Йорке и симпатичный бойфренд. Пока бывший парень не нагрянул как гром среди ясного неба.
«Первый урок Шоломанчи», Наоми Новик
Шоломанча — необычная школа. Здесь нет ни учителей, ни каникул, ни дружных одноклассников. Зато есть армия злыдней — страшных монстров, таящихся в темных коридорах и готовых напасть в любую минуту.
«Благословение небожителей», Том 4, Мосян Тунсю
Четвертый том китайского бестселлера. По сюжету, к вулкану Тунлу прибывает нечисть — в жерле снова разгорелся огонь, и тот, кто в него попадет, станет самым могущественным демоном.
«Скрытые намерения», Майк Омер
В новинке на первый план выходит детектив-переговорщик Эбби Маллен. Женщина будет спасать заложников нью-йоркской школы, которую захватили «Стражи» — интернет-сообщество бунтарей.