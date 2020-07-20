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Казахи, которых больше всего любят в России
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20.07.2017

Казахи, которых больше всего любят в России

Азамат Мусагалиев, @azabraza1984


Азамата Мусагалиева предложили внести в список "100 новых лиц ...

Азамат Мусагалиев — юморист, телеведущий, актер и музыкант. Этнический казах. Играл в команде КВН «Сборная Камызякского края». На канале ТНТ участвует в нескольких проектах: актер в «Однажды в России», ведущий шоу «Где логика?», играл в сериале «Интерны». Недавно выпустил свое шоу на YouTube под названием «Я себя знаю». Благодаря артистизму и юмору его любят в России.

Нурлан Сабуров, @nurlan__saburov


Нурлан Сабуров вошел в список Forbes — новости на сайте Ак Жайык

Нурлан Сабуров — самый популярный казахстанский Stand-up-комик, юморист и актер. Стал популярным благодаря проекту Stand Up на ТНТ, сейчас он постоянный резидент шоу и любимец публики. В 2017 году провел тур по городам России и Казахстана. Вместе с другими комиками запустил YouTube-шоу «Что было дальше?», каждый выпуск которого набирает миллионы просмотров.

Скриптонит, @real_scrip


Кто такой Скриптонит и почему нужно слушать «Праздник на улице 36»

Самый известный в России казахстанский рэп-исполнитель. В 2014 году стал резидентом лейбла Gazgolder, а затем основал собственный независимый российский лейбл Musica36. Треки Скриптонита играют во всех клубах в России, звучат из машин на улицах городов, в наушниках молодых.

Назима, @13nazima


Изнасиловали мою душу". Наzима рассказала свою историю о ...

Певица из Шымкента, которая стала известна в России и странах СНГ после участия в шоу «Песни». Девушка заняла четвертое место в проекте и получила контракт с лейблом Black Star. Имеет большую армию поклонников в русскоязычном пространстве.

Yuframe, @yuframe


Comments Bot — comments in Telegram

Yuframe — популярная казахстанская команда вайнеров, которая покорила людей оптимизмом, юмором и отличными позитивными видео. В Instagram у них большая аудитория — больше трех миллионов подписчиков. На данный момент приостановили проект и занимаются другими направлениями.

Нагима, @nagimuwaa


15 актрис-дебютанток 2017 года

Еще один казахстанский блогер — снимает веселые скетчи в Instagram. Переехала в Россию, стала ведущей белорусского молодежного travel-шоу «Селаполетела», участвовала в российских ток-шоу в качестве приглашенного гостя.

The Limba, @thelimba


Певец The Limba: «Если музыка — грех, то будет классно, если это ...

Артист и автор песен из Казахстана. Стал популярен в России после релиза трека «Обманула». Сейчас его новый трек X.O, который The Limba выпустил совместно с Andro — один из самых популярных в СНГ.

Вячеслав Дусмухаметов


Вячеслав Дусмухаметов: «Наша команда болеет своим делом»

Вячеслав Дусмухаметов — продюсер и сценарист. По национальности казах. Автор и создатель многих проектов: «Интерны», «Универ», «Танцы», Comedy Woman, Stand Up, «Comedy Баттл», «Открытый микрофон», «Однажды в России», «Где логика?». Сейчас он креативный продюсер телеканала ТНТ.

Димаш Кудайберген, @kudaibergenov.dimas


Димаш Кудайберген написал гневный пост о праздновании Дня столицы

Димаш Кудайберген — певец и композитор. Его достижения признаны не только в Казахстане, но и за рубежом, в том числе в России. В его репертуаре есть песни на казахском, русском, китайском и итальянском языках. Часто работает с Игорем Крутым, выступает на больших российских сценах.

Арман Давлетьяров, @arman_dav


Эксклюзив PEOPLETALK: генеральный директор МУЗ-ТВ Арман ...

Арман — российский медиаменеджер, генеральный директор канала Муз-ТВ, директор ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «Премия Муз-ТВ». Переехал в Москву из Казахстана в 14 лет.

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#казахи #москва
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